Глава МИД Испании оценил ответ Пучдемона на запрос о референдуме

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. Правительство Испании не устроил ответ главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона на требование разъяснить, объявил ли он независимость автономного сообщества, заявил министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис.

Ранее совет министров Испании потребовал от властей Каталонии объяснить до 10 00 (11 00 мск) 16 октября, провозгласили ли они независимость. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета Карлеса Пучдемона, в котором он призвал Мадрид к диалогу, но не дал однозначного ответа на поставленный ему вопрос, и заявил, что "большинство каталонского народа хочет идти по своему пути в качестве независимого государства в европейских рамках".

"Письмо, которое мы получили, не соответствует требованиям. Правительство, поскольку истек срок в 10.00 утра, ответит", — заявил Дастис в Люксембурге, где он участвует во встрече глав МИД ЕС.

По словам министра, Пучдемон, "не внес ясности, о которой его просили". Слова Дастиса приводит издание eldiario.es.

Правительство ранее предупредило, что если ответа до утра понедельника не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.