ОБСЕ заявляет о случаях давления на избирателей на выборах в Киргизии

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на одном из на избирательных участке в Бишкеке во время выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Международные наблюдатели ОБСЕ зафиксировали на прошедших в Киргизии президентских выборах случаи давления на избирателей и использования административного ресурса, заявил на пресс-конференции специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Азай Гулиев.

"Были случаи давления на избирателей и использования административного ресурса", — заявил Гулиев, не уточнив, на каких участках были зафиксированы такие инциденты.

По его словам, ОБСЕ отметила, что законодательство Киргизии не требует раскрытия источников финансирования предвыборных кампаний кандидатов.

"Президентские выборы в Киргизии нуждаются в большей прозрачности, хотя в целом они прошли хорошо", — заявил Гулиев. По его словам, ОБСЕ считает, что ряд кандидатов использовали в своих целях национальные меньшинства в ходе выборов.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует кандидат от партии власти, экс-премьер Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.