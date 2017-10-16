В лесу под Харьковом нашли тело основателя полка "Азов"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Тело одного из основателей полка "Азов" Виталия Княжеского нашли в лесу в Харьковской области. Об этом сообщил депутат Верховной Рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

"Говорят, самоубийство… Не могу поверить, не укладывается в голове!" — написал парламентарий.

Он также отметил, что Княжеский был активистом организации "Патриот Украины" и одним из старшин первого состава батальона "Азов".

"Азов" — один из так называемых добровольческих батальонов, финансирование которых осуществлялось из частных источников. Позже украинские власти заявили, что в стране не должно быть незаконных вооруженных формирований, и Минобороны предложило батальонам войти в ряды ВСУ.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов батальона "Азов" по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".