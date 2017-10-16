Визит еврокомиссара Хана в Белоруссию перенесли

МИНСК, 16 окт — РИА Новости. Визит еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению ЕС Йоханнеса Хана в Белоруссию, который должен был состояться 17 октября, перенесен, сообщил в понедельник пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Дмитрий Мирончик.

Ранее в пресс-службе представительства ЕС в Белоруссии сообщали, что Хан в рамках визита в республику 17 октября встретится с президентом Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы обсудить приоритеты предстоящего саммита "Восточного партнерства" и перспективы развития отношений между ЕС и Белоруссией.

"Мы получили от представительства ЕС уведомление, что визит еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Хана в Минск переносится в связи с неожиданными, но очень важными подготовительными встречами в преддверии заседания Европейского совета на текущей неделе", — говорится в комментарии Мирончика, распространенном пресс-службой МИД.

При этом подчеркивается, что в Минске сожалеют о переносе визита. "Белорусская сторона заинтересована в продолжении и развитии сотрудничества с Евросоюзом", — добавил пресс-секретарь.

Очередной саммит "Восточного партнерства" запланирован на 24 ноября. Программа является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.