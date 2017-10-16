Позиция США по Ирану говорит о проблеме договороспособности, считает Лавров

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Позиция Вашингтона по соглашению об иранской ядерной программе говорит о проблеме договороспособности США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Два года назад по иранской ядерной программе была достигнута договоренность, и она была одобрена Советом Безопасности ООН, ее весь мир приветствовал. Сейчас Вашингтон из нее выходит, это опять проблема договороспособности как внешнеполитической ценности", — сказал Лавров, выступая в ходе Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке. Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.