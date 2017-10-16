Мадрид считает ответ главы Каталонии на свой запрос несостоятельным

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Правительство Испании не считает состоятельным ответ главы Каталонии Карлеса Пучдемона по поводу ситуации в регионе после референдума о независимости, заявил испанский министр юстиции Рафаэль Катала.

Совет министров Испании требовал от властей Каталонии объяснить до 16 октября, провозгласили ли они независимость. В понедельник было опубликовано письмо главы женералитета, в котором он призвал Мадрид к диалогу.

"Письмо, которое мы получили, не дает ответа на запрос", — приводит слова министра издание Vanguardia. Катала добавил, что в Мадриде считают послание несостоятельным из-за отсутствия ясности.

Ранее сообщалось, что если ответа не будет или он не устроит испанские власти, то в четверг правительство начнет задействовать 155-ю статью конституции, которая разрешает ограничить самоуправление в автономном сообществе.