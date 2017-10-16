Экс-глава МИД Италии призвал державы отказаться от односторонних шагов

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Глобальные державы, в частности РФ и США, должны сотрудничать по ключевым вопросам, в том числе по антитеррору, необходимо отказаться от односторонних действий, заявил экс-глава МИД Италии, исполнительный директор Института Евразийских Исследований Франко Фраттини.

"Глобальные игроки, прежде всего Россия и США, должны сотрудничать по наиболее важным вопросам, в частности, по проблеме терроризма. И пожалуйста — скажите "нет" односторонним решениям", — сказал эксперт, выступая на панельной сессии в рамках Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.

"Соединенные Штаты вышли из климатического соглашения и отказались подтвердить исполнение Ираном ядерной сделки, которая гарантирует стабильность, и они должны понимать — то, что решается в Вашингтоне, не остаётся там, это распространяется на весь мир", — подчеркнул Фраттини.

Россия в третий раз в своей истории принимает молодежь со всех уголков мира: для участия в самом крупном молодежном событии в Сочи приехали 20 тысяч ребят из беспрецедентного числа стран — 180. Начавшийся в воскресенье фестиваль продлится целую неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября в ледовом дворце "Большой".