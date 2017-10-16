Выбор, а не последняя надежда: в ФАО рассказали, какой должна быть миграция

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Международное сообщество может сделать так, чтобы миграция стала добровольным выбором людей, а не их последней надеждой, заявил в интервью РИА Новости по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.
1.7%Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само
71.5%Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности
6.4%Да, но это потребует более решительных действий от властей
20.4%Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе
"Миграция является сегодня одним из главных вызовов, стоящих перед нами. Феномен, который с давних времен считался неотъемлемой частью процесса развития, стал серьезной проблемой, которая требует действий на глобальном уровне и стоит на пути к прогрессу в достижении цели Нулевого голода к 2030 году", — отметил Грациану да Силва.
Он напомнил, что в этом году на традиционной церемонии по случаю Всемирного дня продовольствия в римской штаб-квартире ФАО речь пойдет о борьбе со структурными причинами перемещения больших групп людей, чтобы сделать миграцию безопасной, упорядоченной и регулярной.
По его словам, необходимо вооружить молодых людей навыками и ресурсами, создать для них рабочие места и открыть перспективу, таким образом, создавая альтернативу миграции и добиваясь процветания сельских районов.
"А инвестируя в сельское развитие, международное сообщество сможет использовать потенциал миграции для ускорения развития и укрепления устойчивости перемещенных и принимающих общин, таким образом закладывая основу для долгосрочного, инклюзивного и устойчивого роста", — резюмировал он.