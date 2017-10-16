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Выбор, а не последняя надежда: в ФАО рассказали, какой должна быть миграция

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4614)
11:1416.10.2017
(обновлено: 11:15 16.10.2017)
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© Фото : предоставлено FAOГенеральный директор FAO Жозе Грациану да Силва. Архивное фотоГенеральный директор FAO Жозе Грациану да Силва. Архивное фото
© Фото : предоставлено FAO

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Международное сообщество может сделать так, чтобы миграция стала добровольным выбором людей, а не их последней надеждой, заявил в интервью РИА Новости по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

Сможет ли Европа решить проблему мигрантов?
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    Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

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    Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

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    Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе
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Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На сей раз его тема сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

"Миграция является сегодня одним из главных вызовов, стоящих перед нами. Феномен, который с давних времен считался неотъемлемой частью процесса развития, стал серьезной проблемой, которая требует действий на глобальном уровне и стоит на пути к прогрессу в достижении цели Нулевого голода к 2030 году", — отметил Грациану да Силва.

Он напомнил, что в этом году на традиционной церемонии по случаю Всемирного дня продовольствия в римской штаб-квартире ФАО речь пойдет о борьбе со структурными причинами перемещения больших групп людей, чтобы сделать миграцию безопасной, упорядоченной и регулярной.

Беженцы на сербско-венгерской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Почти 120 тысяч мигрантов и беженцев прибыли в Европу с начала года
"Три четверти беднейшего населения мира проживают в сельских районах, и источником их средств к существованию является сельское хозяйство. Прежде всего, в массовом порядке в поисках лучшей жизни покидает сельские районы молодежь. В деревнях остаются стареющие мелкие фермеры, которые не слишком восприимчивы к новым технологиям и с большей степенью вероятности будут стремиться сохранить статус-кво, увековечивая тем самым сельскую нищету и тяжелые условия труда", — пояснил Грациану да Силва.

По его словам, необходимо вооружить молодых людей навыками и ресурсами, создать для них рабочие места и открыть перспективу, таким образом, создавая альтернативу миграции и добиваясь процветания сельских районов.

Мигранты. Архивное фото
© AFP 2017 / Giovanni Isolino
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"Я уверен, что, решая проблему в корне — посредством сокращения голода и бедности, улучшения возможности для получения средств к существованию, внедрения методов адаптации к изменению климата, социальной защиты и устойчивого использования природных ресурсов, мы сможем сделать так, чтобы миграция стала добровольным выбором людей, а не их последней надеждой", — подчеркнул генеральный директор ФАО.

"А инвестируя в сельское развитие, международное сообщество сможет использовать потенциал миграции для ускорения развития и укрепления устойчивости перемещенных и принимающих общин, таким образом закладывая основу для долгосрочного, инклюзивного и устойчивого роста", — резюмировал он.

Читайте полный текст интервью с Жозе Грациану да Силву >>

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Мигранты в Европе: откуда и куда плывут
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