Выбор, а не последняя надежда: в ФАО рассказали, какой должна быть миграция

РИМ, 16 окт — РИА Новости, Сергей Старцев. Международное сообщество может сделать так, чтобы миграция стала добровольным выбором людей, а не их последней надеждой, заявил в интервью РИА Новости по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

Сможет ли Европа решить проблему мигрантов? Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

Да, но это потребует более решительных действий от властей

Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Результаты 1.7% Да, приезжим просто нужно несколько лет, чтобы ассимилироваться, все решится само

71.5% Нет, мигранты не станут перенимать европейский образ жизни и европейские ценности

6.4% Да, но это потребует более решительных действий от властей

20.4% Проблему миграции могут решить отдельные страны, Евросоюз доказал свою несостоятельность в этом вопросе Все опросы Голосовать

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На сей раз его тема сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

"Миграция является сегодня одним из главных вызовов, стоящих перед нами. Феномен, который с давних времен считался неотъемлемой частью процесса развития, стал серьезной проблемой, которая требует действий на глобальном уровне и стоит на пути к прогрессу в достижении цели Нулевого голода к 2030 году", — отметил Грациану да Силва.

Он напомнил, что в этом году на традиционной церемонии по случаю Всемирного дня продовольствия в римской штаб-квартире ФАО речь пойдет о борьбе со структурными причинами перемещения больших групп людей, чтобы сделать миграцию безопасной, упорядоченной и регулярной.

"Три четверти беднейшего населения мира проживают в сельских районах, и источником их средств к существованию является сельское хозяйство. Прежде всего, в массовом порядке в поисках лучшей жизни покидает сельские районы молодежь. В деревнях остаются стареющие мелкие фермеры, которые не слишком восприимчивы к новым технологиям и с большей степенью вероятности будут стремиться сохранить статус-кво, увековечивая тем самым сельскую нищету и тяжелые условия труда", — пояснил Грациану да Силва.

По его словам, необходимо вооружить молодых людей навыками и ресурсами, создать для них рабочие места и открыть перспективу, таким образом, создавая альтернативу миграции и добиваясь процветания сельских районов.

"Я уверен, что, решая проблему в корне — посредством сокращения голода и бедности, улучшения возможности для получения средств к существованию, внедрения методов адаптации к изменению климата, социальной защиты и устойчивого использования природных ресурсов, мы сможем сделать так, чтобы миграция стала добровольным выбором людей, а не их последней надеждой", — подчеркнул генеральный директор ФАО.

"А инвестируя в сельское развитие, международное сообщество сможет использовать потенциал миграции для ускорения развития и укрепления устойчивости перемещенных и принимающих общин, таким образом закладывая основу для долгосрочного, инклюзивного и устойчивого роста", — резюмировал он.

Читайте полный текст интервью с Жозе Грациану да Силву >>