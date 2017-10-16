Швеция готова стать посредником на переговорах с КНДР

ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Швеция может выступить посредником на переговорах с КНДР, когда Пхеньян будет готов к ним, заявила глава шведского МИД Маргот Валльстрем.

"Я не хочу создавать впечатление, что у нас есть возможность изменить ситуацию целиком. Но мы, по крайней мере, располагаем дипломатическим присутствием, они выразили нам доверие, возможно, мы сможем способствовать переговорам, когда они будут готовы", — сказала Валльстрем журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

На заседании в понедельник главы МИД усилят автономные санкции Евросоюза против КНДР.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.