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Швеция готова стать посредником на переговорах с КНДР

11:1416.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкВид Стокгольма. Архивное фотоВид Стокгольма. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЛЮКСЕМБУРГ, 16 окт – РИА Новости, Владимир Добровольский. Швеция может выступить посредником на переговорах с КНДР, когда Пхеньян будет готов к ним, заявила глава шведского МИД Маргот Валльстрем.

Вид на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Я не хочу создавать впечатление, что у нас есть возможность изменить ситуацию целиком. Но мы, по крайней мере, располагаем дипломатическим присутствием, они выразили нам доверие, возможно, мы сможем способствовать переговорам, когда они будут готовы", — сказала Валльстрем журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.

На заседании в понедельник главы МИД усилят автономные санкции Евросоюза против КНДР.

Северная Корея, несмотря на давление мирового сообщества, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программу. Третьего сентября КНДР заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

Лидер КНДР Ким Чен Ун наблюдает за запуском ракеты Хвасон-12. Архивное фото
© REUTERS / KCNA
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В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.

Последний пуск баллистической ракеты в КНДР состоялся 15 сентября, несмотря на ужесточение санкций СБ ООН после проведенного Пхеньяном 3 сентября испытания термоядерного боезаряда. Во время этого испытания северокорейская ракета пролетела над Хоккайдо и упала в Тихом океане без каких-либо предупреждений со стороны Пхеньяна.

Куда могут долететь ракеты КНДР
© РИА Новости, Инфографика
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Куда могут долететь ракеты КНДР
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