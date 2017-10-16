Кандидат в президенты от оппозиции Бабанов не намерен покидать Киргизию

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Киргизии Омурбек Бабанов, который занимает вторе место на выборах президента республики, заявил, что после окончательного подведения их итогов не намерен покидать страну.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует экс-премьер страны Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов, что позволяет ему победить в первом туре. На втором месте Бабанов. Он набрал более 33% голосов. Накануне действующий глава Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что ранее сотрудники правоохранительных органов говорили ему: "место Бабанова в тюрьме". Во время предвыборных дебатов Жээнбеков также пообещал, что "борьбу с коррупцией начнет с Бабанова".

По итогам прошедших выборов Бабанов отметил, что четыре месяца президентской гонки потребовали от него неимоверных усилий. Он также сообщил, что не собирается уезжать из страны после выборов.

Бабанов поделился реакцией своей жены на итоги выборов "Она сказала: слава Богу, что все закончилось. Ты крепкий, у тебя еще все впереди", — сообщил он.