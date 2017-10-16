Немецкий политик прокомментировал итоги выборов в Нижней Саксонии

БЕРЛИН, 16 окт – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Итоги досрочных выборов в ландтаг (региональный парламент) федеральной земли Нижняя Саксония свидетельствуют о начале конца Ангелы Меркель как канцлера, заявил журналистам в понедельник глава фракции правой партии "Альтернатива для Германии" в бундестаге Александер Гауланд.

Выборы прошли 15 октября. После подсчета всех голосов лидирует Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 36,9% голосов. Их традиционные конкуренты из партии Меркель — Христианско-демократического союза (ХДС) получили худший в своей истории результат в этом регионе, набрав 33,6% голосов. В парламент также прошли "Зеленые" (8,7%), Свободная демократическая партия (7,5%) и правая "Альтернатива для Германии" (6,2%). По итогам выборов в Нижней Саксонии основанная в феврале 2013 года "Альтернатива для Германии" займет место в 14 из 16 немецких ландтагов. Ранее правым удалось войти также и в бундестаг с 12,6% голосов, и в Европарламент с 7,1%.

"Я считаю, что нам, условно говоря, удалось доказать то, о чем мы всегда говорили…, что Меркель должна уйти. Она больше не привлекательная победительница выборов, она символизирует страх поражений у ХДС, это начало конца ХДС. Мы посмотрим, как будут развиваться коалиционные переговоры по созданию федерального правительства, но позиция Меркель в результате выборов в Нижней Саксонии сильно ослаблена", — сказал Гауланд, добавив, что к таким результатам "привела политика, которая у многих сторонников ХДС вызывает отторжение, это начало конца канцлерства Меркель".

Комментируя результаты "Альтернативы для Германии", присутствующий на брифинге ее председатель Йорг Мойтен заявил, что в партии довольны достигнутым.

"Вы знаете, что в северных старых землях результаты "Альтернативы для Германии" традиционно не так высоки, как на юге… В русле этой тенденции мы получили 6,2%. Но у нас была ясная цель – попасть в 14-й ландтаг, мы впервые участвовали в выборах в Нижней Саксонии, то есть мы зашли с нуля, и мы считаем это успехом, мы достигли нашей цели", — сказал Мойтен.

Он также не согласился с заявлением бывшего председателя "Альтернативы для Германии" Фрауке Петри, которая покинула партию три недели назад. Петри связала со своим уходом относительно низкий результат в Нижней Саксонии. Однако, по словам Мойтена, "данное предположение неверно".