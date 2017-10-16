Макрон подтвердил свое участие в ПМЭФ-2018, сообщил источник

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил свое участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2018 году, сообщил РИА Новости источник в оргкомитете по подготовке мероприятия.

"Да, подтвердился", — сказал собеседник агентства.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Макрон получил приглашение стать одним из главных гостей ПМЭФ, однако не подтвердил свое участие. Известно, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ также примет участие в работе форума.