Представители коалиции США и пешмерга встретились, чтобы обсудить Киркук

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Представители международной коалиции во главе с США и курдских вооруженных формирований пешмерга проводят встречу в столице Иракского Курдистана Эрбиле, чтобы обсудить кризисную ситуацию в провинции Киркук, сообщил курдский телеканал Rudaw со ссылкой на представителя формирований пешмерга Халгурда Хикмата (Halgurd Hikmat).

По его словам, Курдистан разместил дополнительные войска в провинции Киркук.

В свою очередь, представитель коалиции полковник Райан Диллон заявил, что возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* внимательно следит за ситуацией в Киркуке и призывает стороны избегать эскалации.

После референдума о независимости Иракского Курдистана 25 сентября иракский парламент постановил направить войска в спорную между Багдадом и Эрбилем провинцию Киркук на севере страны. Курдские власти обвинили Багдад в подготовке операции, однако премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что армия не будет воевать против граждан страны.

В среду Совет безопасности Иракского Курдистана обвинил Багдад в подготовке крупной военной операции по восстановлению контроля над провинцией Киркук. Также, по его данным, иракская армия планирует ввод войск и на территорию севернее города Мосул, которая, как и Киркук, контролируется курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

Провинция Киркук официально не входит в Иракский Курдистан, но фактически частично контролируется курдской пешмерга. Накануне референдума о независимости курды усилили концентрацию своего ополчения в Киркуке. В свою очередь, Багдад уволил губернатора Киркука и принял решение о введении войск в провинцию.

В Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.