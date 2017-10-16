Лавров призвал закрыть международный трибунал по Югославии

АДЛЕР, 16 окт — РИА Новости. Международный трибунал по бывшей Югославии давно надо закрыть, потому что он доказал свою предвзятость, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

"До сих пор функционирует трибунал по бывшей Югославии, хотя его давно пора закрыть … Доказал свою предвзятость и однобокость. Там в процентном отношении 80%, по-моему, дел, которые они завели, были против сербов. Дела, которые против других национальностей были заведены, очень часто рассыпались", — заявил Лавров, выступая на Всемирном форуме молодежи и студентов в Сочи.

В качестве примера он привел нынешнего премьер-министра Косово Рамуша Харадиная. "Он был военным преступником, но был отпущен. Все приглашенные свидетели либо исчезали, либо отказывались от своих показаний", — пояснил Лавров.