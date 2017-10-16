Лавров прокомментировал ситуацию вокруг Каталонии

СОЧИ, 16 окт — РИА Новости. Единственная возможность разрешить сложившуюся после референдума о независимости ситуацию вокруг испанской автономии Каталония лежит в плоскости диалога, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы рассматриваем это как внутреннее дело Испании, испанского государства. Мы слышим призывы к диалогу, мы слышим заявления о готовности к диалогу, в том числе из Барселоны. Я думаю, что это единственный путь к рассмотрению той ситуации, которая сложилась в результате референдума", — сказал Лавров.

При этом российский министр выразил надежду на то, что этот диалог начнется и будет найдено "решение в рамках Конституции Испании с учетом того, как всем гражданам Испании жить комфортно, в безопасности и в тесном контакте друг с другом".

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Конституционный суд Испании заморозил проведение каталонского референдума еще до его начала. Тем не менее, выступая 10 октября в парламенте с результатами референдума, глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что итоги голосования 1 октября дают право объявить о создании независимого государства, однако предложил парламенту приостановить провозглашение независимости на несколько недель, чтобы начать диалог с испанскими властями. В тот же день Пучдемон, а также другие сторонники независимости Каталонии, в том числе часть парламентариев, подписали декларацию независимости, которая на данный момент не имеет никакой юридической силы.

На экстренном заседании 11 октября Совет министров Испании принял решение направить запрос властям Каталонии с требованием объяснить, провозгласили ли они независимость.