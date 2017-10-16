В Окинаве требуют запретить полеты американских ВВС над частными владениями

ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Законодательное собрание японской префектуры Окинава приняло в понедельник резолюцию с требованием к США прекратить полеты военных вертолетов над частными владениями после крушения одного из них в двух километрах от средней школы близ поселка Хигаси.

Как сообщил местный телеканал OTV , в парламенте Окинавы также потребовали остановить использование шести вертолетных площадок, построенных в Северной зоне тренировочных полетов вооруженных сил США. Именно с их появлением, как утверждается, участились случаи полетов военных вертолетов США над частной собственностью местных жителей на Окинаве.

Агентство Киодо приводит заявление местных законодателей о том, что "возмущение и опасения местных жителей не поддаются измерению". Транспортный вертолет CH-53E с американской военной базы Футэмма разбился 11 октября при попытке экстренной посадки из-за пожара на борту. По сообщениям японских СМИ, в результате аварии пострадавших нет.

Это уже не первый случай крушения американской авиатехники на Окинаве и не первый раз, когда японские власти просили США принять меры по безопасности полетов.

Последний крупный инцидент произошел с конвертопланом "Osprey" на Окинаве 13 декабря. Он потерпел крушение у берегов Окинавы во время учений по дозаправке в воздухе. Обломки судна были найдены на мелководье. После инцидента полеты конвертопланов с военной базы Футэмма в густонаселенном городе Гинован были приостановлены всего на несколько дней и вскоре возобновились.

Власти Окинавы добиваются вывода американских военных баз с Окинавы.

По данным администрации префектуры, предоставленным ранее РИА Новости, на Окинаве находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США. Там сосредоточено 70% всех военных объектов США в Японии с учетом занимаемой ими территории, хотя Окинава составляет всего 1% всей территории Японии.