Клинтон назвала Wikileaks "филиалом российской разведки"

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Экс-госсекретарь и бывший кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон считает, что сайт Wikileaks координировал свою деятельность с российским правительством с целью помешать на выборах. Об этом она заявила в интервью ABC.

"К сожалению, Wikileaks в настоящий момент является филиалом российской разведки, практически полностью подчиняющемся ей", — сказала Клинтон.

Политик уверена, что WikiLeaks работала в рамках согласованной "операции", инициатором которой был Владимир Путин. По мнению Клинтон, российский президент затаил на нее обиду еще с тех времен, когда она занимала пост госсекретаря и противостояла его "авторитаризму".

Клинтон также заявила, что основатель сайта Джулиан Ассанж стал "своего рода нигилистическим оппортунистом, который делает ставку на диктатора".

По словам бывшего кандидата на пост президента, из-за публикаций WikiLeaks она потеряла около 77 000 избирателей. Клинтон уверена, что сайт не мог самостоятельно добиться такого эффекта без искусной поддержки извне.

Вашингтон обвиняет Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году. При этом результатов официального расследования власти США не предоставили.

Москва неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж также отрицает какую-либо связь между сайтом и Россией.