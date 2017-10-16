ЦИК Киргизии не видит проблем с подготовкой выборов-2018 на российской базе

Военнослужащие российской армии во время тактических учений Рубеж-2016 на базе войсковой части в городе Балыкчы в Киргизии. Архивное фото

Военнослужащие российской армии во время тактических учений Рубеж-2016 на базе войсковой части в городе Балыкчы в Киргизии. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подготовка к выборам президента РФ в 2018 году на объединенной российской военной базе в Киргизии будет проходить в штатном режиме, никаких проблем с этим нет, сообщил РИА Новости член ЦИК России Сергей Сироткин.

Представители российского Центризбиркома в эти дни находятся с визитом в Киргизии, они наблюдали за ходом президентских выборов в республике 15 октября. В рамках поездки Сироткин посетил объединенную российскую военную базу и обсудил вопросы голосования российских военных на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ.

Он отметил, что состоялась встреча с представителями базы, которые будут организовывать проведение этих выборов.

"На этой встрече стало четко и ясно понятно, что никаких проблем нет, люди готовятся, люди подготовлены. Есть потребность в проведении каких-то занятий, потому что личный состав базы меняется и сейчас находятся люди, которые не занимались организацией выборов. То есть все это будет в штатном режиме, там никаких проблем нет", — сказал Сироткин.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.