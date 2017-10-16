Кандидат в президенты Киргизии Бабанов признал итоги выборов

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Кандидат от оппозиции Киргизии Омурбек Бабанов призвал свои сторонников не поддаваться на провокации и не участвовать в беспорядках, отметив, что президентские "выборы прошли, есть результаты, народ сказал слово".

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует экс-премьер страны Сооронбай Жээнбеков, набравший более чем 54% голосов, что позволяет ему победить в первом туре. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.

"Выборы прошли, я занял место, которое дали мне", — заявил Бабанов.

"Мы однозначно победили, и наша победа в том, что мы изменили людям сознание. Я хотел бы попросить моих избирателей не поддаваться на провокации. Я никогда не захватывал власти и не собираюсь это делать. Мы будем защищать права наших избирателей законным путем", — сказал Бабанов в понедельник по итогам прошедших выборов, на которых он занимает 2 место.

Он призвал своих соперников не "подвергать гонениям" своих сторонников, так как нужно объединять народ.

"Выборы прошли, есть результаты, народ сказал слово. Есть нарушения, мы собираем данные. В любом случае человек, который станет через месяц президентом – на нем очень большая ответственность, нужно объединять народ. Нам нужна стабильность", — сказал он.

Бабанов также отметил, что "выборы впервые прошли альтернативно".