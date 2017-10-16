Иракские военные установили контроль над месторождениями нефти в Киркуке

БАГДАД, 16 окт — РИА Новости. Иракские военные установили контроль над как минимум двумя нефтяными месторождениями и военной базой в спорной с курдами провинции Киркук, сообщило командование армии в заявлении в понедельник.

Как заявили военные, под их контролем оказалась база К-1, нефтяные месторождения Баба-Гургур и Бей Хасан, а также система орошения Киркука.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. В ночь на понедельник премьер-министр Хайдер аль-Абади распорядился начать операцию по восстановлению безопасности в провинции.