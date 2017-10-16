На Украине в районе горевшего арсенала изъяли более 2,6 тысячи боеприпасов

Пожар на складе боеприпасов в Винницкой области (97)

Последствия пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины

Последствия пожара на складе с боеприпасами в Винницкой области Украины

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Специалисты продолжают очистку от боеприпасов двухкилометровой зоны вокруг горевшего арсенала в Винницкой области, в районе ЧП изъяли более 2,6 тысячи взрывоопасных предметов, сообщила в понедельник Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия".

"Сводным пиротехническим отрядом Госслужбы по ЧС производится очистка местности от взрывоопасных предметов в двухкилометровой зоне вокруг арсенала. Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 25,354 тысячи гектаров территории, обнаружено и изъято 2,636 тысячи взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по ЧС.

По данным ведомства, на утро понедельника открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада, как и прежде, не наблюдается. К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены два пожарных танка, две инженерные машины разграждения Минобороны Украины.