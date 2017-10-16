МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иракские военные установили контроль над электростанцией Киркука, промышленным районом, газоперерабатывающим заводом и рядом других объектов в провинции в результате начатой против курдов операции, сообщается в заявлении командования армии в понедельник.

В ночь на понедельник премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хайдер аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в спорной с курдами провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации. Курды и местные СМИ вскоре сообщили о вооруженных столкновениях двух сторон.

"Установлен контроль над газовым объектом Северной газовой компании (NGC), полицейским центром, электростанцией Киркука, фильтровальной станцией рядом с газовым объектом, и подразделения продолжают продвигаться", — сообщается на Facebook командования.

Военные также отметили, что отбили у курдов промышленный район, пригород Киркука Байджи, деревню Туркулан и два КПП.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами 25 сентября без согласия Багдада референдума о независимости парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявлял, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.