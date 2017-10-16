В ДНР заявили, что силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (165)

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

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"За прошедшие сутки ВС Украины 35 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 14 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.