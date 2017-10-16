В ДНР заявили, что силовики 35 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики 35 раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в понедельник в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.3%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
50.0%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, танков, гранатометов и стрелкового оружия.