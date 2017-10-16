Спасатели продолжают искать живых под завалами после землетрясения в Мехико. 23 сентября 2017

Спасатели продолжают искать живых под завалами после землетрясения в Мехико. 23 сентября 2017

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Реконструкция мексиканской столицы, пострадавшей в результате мощного землетрясения в сентябре, "займет шесть или семь лет", заявил в интервью газете Pais мэр Мехико Мигель Анхель Мансера.

"Необходимо разработать финансовую стратегию и дать людям срок около шести лет на то, чтобы небезопасные здания стали безопасными", — заявил Мансера, добавив, что план реконструкции столицы должен быть подготовлен к 31 декабря.

На прошлой неделе Мансера сообщил о начале сноса в Мехико зданий, признанных негодными для жилья и представляющими опасность после мощного землетрясения.

Ранее Мансера называл цифру от 800 до 1 тысячи строений, которые могут снести. По последним официальным данным властей, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек по всей Мексике (из них 228 погибли в столице), еще около 70 человек стали жертвами землетрясения 7 сентября.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето ранее оценил сумму, необходимую для восстановления, в 37,5 миллиарда песо (более 2 миллиардов долларов).