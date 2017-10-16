Листовки КНДР найдены недалеко от резиденции президента Южной Кореи

ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. Северокорейские листовки с осуждением президента США Дональда Трампа и властей Южной Кореи обнаружены недалеко от президентской резиденции "Чхонвадэ" ("Дом с голубой черепицей") в Сеуле, передает в понедельник местный новостной телеканал YTN.

"Вызывает истинную жалось правительство, которое в страхе перед Севером выпрашивает безопасность у США, не смея самостоятельно даже вздохнуть", — гласит текст на корейском языке на одной из листовок — тонкой полоске бумаги, показанной на экране ТВ.

На второй листовке выражена неизбежность сурового наказания президента Трампа, как там буквально сказано, от "страшного ядерного кулака Севера". Каким образом листовки были переброшены на Юг, не уточняется. Ранее высказывались предположения, что для этого применяются дроны.

По данным телеканала, в последнее время в южнокорейской столице участились случаи появления листовок КНДР. В то же время, как уже сообщалось, с южной стороны на Север антипхеньянские активисты переправляют надувные полиэтиленовые баллоны с пачками своих листовок с нападками на Пхеньян.