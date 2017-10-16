Грузовое судно под флагом Мальты врезалось в причал в Одессе

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости. Грузовое судно Conquistador под флагом Мальты врезалось в причал морского торгового порта "Южный" в Одессе, последствия инцидента незначительны, сообщает издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу порта.

В порту сообщили, что инцидент произошел в районе 7-го причала, и отметили, что подробности инцидента в пресс-службе предприятия обещают обнародовать позже.

"По нашей информации, эта авария не связана с разгрузкой второй партии угля из США, о чем сообщают некоторые СМИ. Американский уголь 12 октября в порт доставило другое судно — балкер Victoria, в то время как на корпусе "Конкистадора" (2016 года постройки) отчетливо видны следы столкновения", — пишет издание.

Вторая партия антрацита из США в объеме 60 тысяч тонн прибыла на Украину на прошлой неделе.

Украинская компания "Центрэнерго", контрольный пакет акций которой принадлежит государству, летом подписала контракт с американской Xcoal Energy & Resources о поставках на Украину 700 тысяч тонн энергетического угля до конца года.

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь (сейчас импорт идет из ЮАР и США).