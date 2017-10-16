При взрыве в столице Сомали было повреждено посольство Катара

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Здание посольства Катара в Могадишо получило серьезные повреждения, поверенный в делах страны ранен при взрыве в столице Сомали в субботу вечером, жертвами которого, по последним данным, стали 276 человек, сообщает катарское внешнеполитическое ведомство.

"Директор управления по информации в МИД Катара посол Ахмед бин Саид Аль Румаихи заявил, что здание посольства Катара в столице Сомали, Могадишо, получило серьезные повреждения при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля около здания посольства в субботу вечером", — говорится в заявлении МИД.

По данным ведомства, поверенный в делах Катара был незначительно ранен в результате инцидента, сейчас он чувствует себя хорошо. Другие сотрудники посольства при взрыве не пострадали. Катарский МИД связался с властями Сомали, чтобы "принять все необходимые меры по обеспечению безопасности сотрудников посольства и их семей".

Глава МИД Катара Мухаммад бен Абдуррахман Аль Тани в ночь на понедельник заявил, что "атака на дипломатическую миссию в Могадишо не вынудит отказаться от поддержки демократии, безопасности и стабильности в Сомали".

В субботу грузовик, начиненный взрывчаткой, взорвался на одной из оживленных улиц Могадишо. Как сообщил министр информации Сомали Абдирахман Осман, в результате взрыва 276 человек погибли, порядка 300 пострадали. Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед объявил в стране трехдневный траур.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.