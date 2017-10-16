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IT-специалисты КНДР не стали бы похищать миллионы долларов, считает эксперт

08:4416.10.2017
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© AP Photo / Vincent YuСтуденты в компьютерном классе в Технологическом университете Ким Чака в ПхеньянеСтуденты в компьютерном классе в Технологическом университете Ким Чака в Пхеньяне
© AP Photo / Vincent Yu

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Светлана Задёра. В КНДР существуют высококвалифицированные IT-специалисты, кибервойска, но они не стали бы заниматься хищениями сотен миллионов долларов, как утверждает американская газета New York Times, считает сотрудник Центра Международных морских исследований МГУ им. Г.И. Невельского, эксперт по региональной безопасности Анастасия Баранникова.

Хакер за компьютером. Архивное фото
© Fotolia / mbruxelle
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Издание New York Times ранее сообщило, что в армии КНДР есть более 6 тысяч хакеров и киберпрограмма, благодаря которой можно похитить сотни миллионов долларов.

"Нет никаких оснований полагать, о том, что так называемые северокорейские хакеры действуют в мирное время и с целями, обозначенными в статье. Насколько я помню, до сих пор не удалось доказать причастность КНДР даже к хакерской атаке на компанию Sony Pictures Entertainment", — заявила эксперт.

По информации эксперта, в КНДР есть "высококвалифицированные специалисты в сфере информационных технологий, которые разрабатывают программное обеспечение для компьютеров, мобильных устройств".

"Они ценятся во всем мире, и их услугами охотно пользуются в том числе и страны Запада и США. Их деятельность абсолютно легальна и соответствует нормам международного права. Есть также специальные подразделения в армии, так называемые кибервойска. Их деятельность аналогична той, что осуществляют подобные подразделения любой другой страны мира, и их задачи лежат в сугубо военной плоскости. В частности, они могут быть задействованы в случае военного конфликта", — сказала Баранникова, отметив, что публикации NYT о КНДР редко заслуживают доверия.

Глобальная атака вируса-вымогателя
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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"Думаю, статья о так называемых северокорейских хакерах — часть очередной информационной кампании, как в свое время публикации о нарушениях прав человека в КНДР, ничем не подтвержденные", — завершила эксперт.

Ранее бывший глава британского Центра правительственной связи (GCHQ) заявил, что северокорейские хакеры хотят заполучить деньги лондонского Сити и предупредил о возможных кибератаках на банки. По его мнению, Пхеньян совершенствует методы кибератак, сотрудничая с Ираном и преступными сообществами в Юго-Восточной Азии и Китае. Масштабная кибератака WannaCry по всему миру с 12 мая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах. Хакеры использовали модифицированную вредоносную программу Агентства национальной безопасности США. Ранее сообщалось, что за атакой может стоять связанная с КНДР группа хакеров.

Телеканал ITV привел слова президента компании Microsoft Брэд Смита, который заявил, что причиной WannaCry была КНДР, которая использовала киберинструменты или оружие, украденное из Агентства национальной безопасности (АНБ) в США.

Зампостпреда КНДР при ООН назвал заявления о связях Пхеньяна с мировой кибератакой смехотворными.

Вид на город Сеул с горы Намсан. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Жидаков
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Хакерская атака на Sony стала крупным скандалом, связанным с якобы деятельностью северокорейских хакеров. В конце ноября 2014 года неизвестные пригрозили компании терактами, если та не отменит показ фильма "Интервью" о вымышленном убийстве северокорейского лидера Ким Чен Ына. Хакеры взломали систему кинокомпании и выложили в открытый доступ ряд документов и не вышедших в прокат фильмов. США обвинили в кибератаке КНДР, однако власти Северной Кореи заявили, что не причастны ко взлому. В итоге более 20,2 тысячи документов Sony Pictures были опубликованы на сайте WikiLeaks.

Из-за произошедшего в отставку ушла сопредседатель совета директоров Sony Pictures Эми Паскаль. Как в феврале отмечали аналитики, увольнение было ожидаемым шагом. Дело в том, что после атак в сеть попала личная переписка Паскаль, в которой она и ее собеседник продюсер Скотт Рудин позволяли себе шутки над президентом США Бараком Обамой. Оба высокопоставленных руководителя киностудии впоследствии принесли извинения.

Также хакеры сделали невозможным широкий прокат фильма "Интервью". В итоге фильм, бюджет которого составил примерно 44 миллиона долларов, собрал в американском прокате всего 6 миллионов. 40 миллионов удалось выручить от демонстрации картины в интернете, а также по кабельному и спутниковому телевидению.

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