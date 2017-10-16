Курды сообщили об использовании Ираком американской техники в Киркуке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иракские силовики использовали тяжелую военную технику, в том числе танки "Абрамс", во время наступления в провинции Киркук, районы которой контролируются курдами, сообщил в понедельник совет безопасности Иракского Курдистана.

Власти Ирака в ночь на понедельник приказали силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом поручили кооперироваться с курдскими отрядами и избегать конфронтации. Власти Иракского Курдистана, со своей стороны, заявили о наступлении правительственных сил Ирака и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Киркук с целью установить контроль над базой K-1 и нефтяными месторождениями.

"Приблизительно в районе 02.30 они атаковали силы пешмерга (курдские вооруженные формирования — ред.) с двух фронтов… к югу от Киркука, используя военную технику американского производства, в том числе танки "Абрамс" и (армейские внедорожники — ред.) Humvee", — говорится в сообщении СБ Иракского Курдистана в аккаунте Twitter.

Совбез Иракского Курдистана сообщил об уничтожении отрядами пешмерга пяти внедорожников, которые использовались шиитским ополчением.

Ранее президент Иракского Курдистана Масуд Барзани приказал пешмерга не инициировать боевые столкновения при наступлении сил Ирака, но отвечать на огонь военизированных формирований, которые участвуют в наступлении.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.