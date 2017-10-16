Курды сообщили об использовании Ираком американской техники в Киркуке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Иракские силовики использовали тяжелую военную технику, в том числе танки "Абрамс", во время наступления в провинции Киркук, районы которой контролируются курдами, сообщил в понедельник совет безопасности Иракского Курдистана.
"Приблизительно в районе 02.30 они атаковали силы пешмерга (курдские вооруженные формирования — ред.) с двух фронтов… к югу от Киркука, используя военную технику американского производства, в том числе танки "Абрамс" и (армейские внедорожники — ред.) Humvee", — говорится в сообщении СБ Иракского Курдистана в аккаунте Twitter.
Ранее президент Иракского Курдистана Масуд Барзани приказал пешмерга не инициировать боевые столкновения при наступлении сил Ирака, но отвечать на огонь военизированных формирований, которые участвуют в наступлении.
Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.