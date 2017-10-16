В Киргизии задержали иностранного вербовщика в ряды террористов

БИШКЕК, 16 окт — РИА Новости. Иностранный гражданин, разыскиваемый спецслужбами стран ШОС за экстремизм, задержан в Киргизии, сообщила в понедельник пресс-служба госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) страны.
По данным киргизских спецслужб, задержанный длительное время "осуществлял идеологическую обработку граждан СНГ, прививая им террористическое мировоззрение, с целью пополнения бандформирований международного терроризма в Сирии новыми рекрутами". Он также участвовал в подготовке плацдарма "для оседания и последующей вербовочной деятельности на территории Кыргызстана" членов международных террористических организаций.
В настоящее время ГКНБ Киргизии организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и установлению его преступных связей на территории республики и за ее пределами, отметили в ведомстве.