Наблюдатели отметили уровень технического обеспечения выборов в Киргизии

БИШКЕК, 16 окт – РИА Новости. Наблюдатели от СНГ отметили высокий уровень технического обеспечения процесса президентских выборов в Киргизии.

"Не могу не отметить такое интересное продвижение республики вперед в сфере организации выборов. Пока ни в одной республике СНГ не внедрены так массово технические средства в проведении выборов. Даже в западной Европе этого нет. Замысел этого – сделать выборы действительно достоверными. Эти нововведения, которые были, они позволили минимизировать какие-то подтасовки. Поэтому предварительные итоги – они отражают реальную картину предпочтений граждан Киргизии", — заявил журналистам в понедельник по итогам выборов глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

В воскресенье в Киргизии прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, лидирует экс-премьер страны Сооронбай Жээнбеков набравший более 54% голосов, что позволяет ему победить в первом туре. На втором месте кандидат от оппозиции Омурбек Бабанов. Он набрал более 33% голосов.

Лебедев отметил, что опасения, что технические проблемы в ходе выборов могут спровоцировать сбой голосования, не подтвердились. "К приятному удивлению техника работала хорошо. Сбои были, но сказать, что они были какими-то массовыми, – это неправда", — сказал он.

В качестве положительных моментов он также отметил наличие большого количества наблюдателей на выборах, как местных так и зарубежных, а также высокую конкурентность прошедшей гонки. "Было 11 кандидатов, почти все они люди с высшим образованием, жизненным опытом. В выборах участвовали три бывших премьер-министра. И их программные документы пронизаны целью сохранить мир и стабильность в киргизском обществе", — отметил глава миссии.

Президентский срок действующего главы республики Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря, он не может повторно баллотироваться в президенты. Впервые в истории выборы главы государства проходили с использованием электронной информационно-избирательной системы (ИИС), которая включает в себя автоматические считывающие урны (АСУ), специальные защищенные каналы передачи данных, программное обеспечение, центральный сервер и сайт. В момент окончания голосования урны автоматически передадут на сервер ЦИК предварительные итоги. Списки избирателей составлены на основе биометрических данных населения.

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