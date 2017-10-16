Министр обороны Филиппин заявил о ликвидации двух лидеров боевиков в Марави

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Министр обороны Филиппин Делфин Лорензана сообщил о ликвидации в городе Марави двух лидеров боевиков, поддерживающих террористическую группировку "Исламское государство"*.

"После проведенной нами операции мы смогли достать Иснилона Хапилона и Омара Мауэтэ из "Мауте". Оба они были убиты", — сообщил глава минобороны страны, чью пресс-конференцию транслировал телеканал CNN Philippines

Хапилон, являвшийся одним из лидеров террористической организации "Абу Сайяф", значится у ФБР в списке "самых разыскиваемых террористов". Глава минобороны также отметил, что еще один лидер боевиков Махмуд Ахмад все еще на свободе.

В мае президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в южной провинции Минданао после столкновений армии с поддерживающей "Исламское государство" (запрещено в РФ) группировкой. Дутерте отметил, что военное положение в Минданао может продлиться год. Основным местом боевых действий остается город Марави, в боях по захвату которого участвовали около 500 боевиков "Мауте".

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.