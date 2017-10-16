ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по их позициям, двое украинских военных получили ранения, заявляет пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.
На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся в районе Талаковки. На донецком направлении, по словам украинских военных, велся огонь по их позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а также на окраине Каменки.