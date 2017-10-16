ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 16 окт — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 миллиметра, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Желобок, Калиново, Фрунзе, Красный Лиман. Уточняется, что огонь велся со стороны подконтрольных ВСУ Новотошковского, Новоалександровки, Крымского, Трехизбенки и Новозвановки.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — уточнили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, утверждают, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 16 раз открывали огонь по их позициям, двое украинских военных получили ранения, заявляет пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие. В ответ вооруженные силы Украины 11 раз открывали огонь на поражение противника. В результате боевых действий двое украинских бойцов получили ранения", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся в районе Талаковки. На донецком направлении, по словам украинских военных, велся огонь по их позициям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Авдеевки, а также на окраине Каменки.