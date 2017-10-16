Глава миссии СНГ: выборы президента Киргизии отвечали международным нормам

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

Голосование на избирательном участке в Бишкеке в ходе выборов президента Киргизии. 15 октября 2017

БИШКЕК, 16 окт — РИА Новости. Президентские выборы в Киргизии были проведены на высоком уровне, полностью соответствовали законодательству и международным нормам, были открытыми, конкурентными и прозрачными, заявил РИА Новости глава миссии наблюдателей СНГ, исполнительный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

В воскресенье в Киргизии прошли выборы президента. По данным ЦИК лидирует с 54% экс-премьер страны, кандидат от правящей партии Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

"Миссия наблюдателей от СНГ после работы в период подготовки и проведения выборов президента сделала вывод, что выборы проведены в соответствии с Конституцией и законами страны, и отвечали общепризнанным международным нормам проведения демократических выборов", — сказал он.

"Мы считаем, что выборы президента Кыргызской республики прошли на альтернативной основе, были свободными, открытыми, конкурентными и прозрачными", — добавил глава миссии.

Лебедев отметил, что наблюдатели миссии отмечали в целом бесперебойную работу участковых избирательный комиссий, а также новую систему автоматических считывающих урн и оборудования для идентификации избирателей. Он подчеркнул высокий профессионализм организаторов выборов, в том числе и на низовом звене — в участковых комиссиях.

Глава исполкома СНГ особо выделил отношение к избирателям с нарушением зрения. "Для них были изготовлены трафареты для заполнения избирательных бюллетеней, выполненный шрифтом Брайля", — сказал Лебедев.

"Мы отметили некоторые отдельные нарушения в ходе проведения выборов, однако по нашему мнению они не оказали влияния на итоги выборов". — сказал он.

Миссия наблюдателей СНГ работает в Киргизии с 22 сентября. Она состоит из 192 человек представляющих девять государства Содружества, а также ряд межгосударственных организаций. В день выборов члены миссии посетили 1227 участков во всех областях Киргизии.