В Чернобыльской зоне отчуждения поймали сталкеров из России

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Украины задержали в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС три группы сталкеров, состоявшие из 15 человек, среди них оказались два гражданина России, сообщили в Управлении превентивной деятельности главного управления полиции по Киевской области.

"Третью группу сталкеров, незаконно проникших на территорию зоны отчуждения, правоохранители обнаружили в районе отселенного села Залесье. Там задержали пятерых молодых людей, среди них двое граждан России: 24-летний житель Москвы и 28-летний житель Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Нарушителей доставили в местный отдел полиции, где в отношении них оформили административные протоколы по ст. 46-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" КоАП. Сталкерам грозит наказание в виде штрафа.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного загрязнения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. После этого была установлена закрытая для свободного доступа 30-километровая зона.