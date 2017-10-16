Ошибка лоцмана: судно с углем из США врезалось в причал порта под Одессой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Судно, перевозившее уголь из США, повредило причал украинского порта Южный под Одессой. Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Инцидент произошел 12 октября. Судно Victoria водоизмещением свыше ста тысяч тонн, доставившее из США 60 тысяч тонн энергетического угля, повредил стенку причала из-за ошибки лоцмана.

Ущерб порту оценивается в сотни миллионов гривен. Существует вероятность, что Южный не сможет принимать уголь около года, сообщает Odessa.net.ua.

Американский уголь

В апреле украинское Минэнерго официально попросило Госдеп США о поставках угля, а в конце июня президент Петр Порошенко заявил, что Киев закупит два миллиона тонн угля в Пенсильвании.

Первый балкер с американским углем в порту Южный разгрузили в сентябре. "В октябре предприятие планирует разгрузить еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн", – отметил и.о. директора порта "Южный" Виталий Жуковский.

Президент Украины Петр Порошенко после прибытия первой партии угля из США заявил, что страна продемонстрировала свою энергетическую независимость от России. "Газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", — заявил глава государства, добавив, что в настоящий момент аналогичная ситуация происходит и с углем.

Только не в России

Украинские власти из-за конфликта в Донбассе потеряли доступ к большинству шахт. На неподконтрольной Киеву территории остались самые прибыльные шахты, где добывают необходимый Украине антрацит. Предприятия, оставшиеся под контролем властей Украины, добывают нерентабельные газовые угли, поэтому Киеву приходится импортировать уголь из ЮАР и США.

Официальный Киев не раз отмечал, что не намерен покупать уголь в России. "Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора", — заявил ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман, отвечая на вопросы депутатов в Верховной раде. Он также отметил, что власти принимают все меры для диверсификации поставок и замещают дефицитный уголь на другие виды топлива.

Многие эксперты уверены, что при решении экспортировать уголь из США Киев руководствовался политическими мотивами, а не экономическими, а с закупкой угля у Вашингтона складывается ситуация, схожая с реверсом российского газа из Европы, когда Киев закупает у европейцев тот же газ из России, но дороже.