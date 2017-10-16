Ошибка лоцмана: судно с углем из США врезалось в причал порта под Одессой

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Судно, перевозившее уголь из США, повредило причал украинского порта Южный под Одессой. Об этом сообщило местное издание "Думская" со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Ущерб порту оценивается в сотни миллионов гривен. Существует вероятность, что Южный не сможет принимать уголь около года, сообщает Odessa.net.ua.
Американский уголь
Первый балкер с американским углем в порту Южный разгрузили в сентябре. "В октябре предприятие планирует разгрузить еще два балкера с антрацитом, общим объемом более 200 тысяч тонн", – отметил и.о. директора порта "Южный" Виталий Жуковский.
Президент Украины Петр Порошенко после прибытия первой партии угля из США заявил, что страна продемонстрировала свою энергетическую независимость от России. "Газ перестал быть политической удавкой и начал быть обычным товаром", — заявил глава государства, добавив, что в настоящий момент аналогичная ситуация происходит и с углем.
Только не в России
Официальный Киев не раз отмечал, что не намерен покупать уголь в России. "Ни одна государственная компания не покупает уголь у страны-агрессора", — заявил ранее премьер-министр страны Владимир Гройсман, отвечая на вопросы депутатов в Верховной раде. Он также отметил, что власти принимают все меры для диверсификации поставок и замещают дефицитный уголь на другие виды топлива.
Многие эксперты уверены, что при решении экспортировать уголь из США Киев руководствовался политическими мотивами, а не экономическими, а с закупкой угля у Вашингтона складывается ситуация, схожая с реверсом российского газа из Европы, когда Киев закупает у европейцев тот же газ из России, но дороже.