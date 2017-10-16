США и Южная Корея начали крупные учения вокруг Корейского полуострова

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan во время совместных учений с кораблями Южной Кореи Invincible Spirit. Архивное фото

ТОКИО, 16 окт — РИА Новости. США и Южная Корея начали в понедельник в Японском и Желтом морях совместные военно-морские учения, в которых задействовано около 40 кораблей, включая американскую ударную группу во главе с атомным авианосцем "Рональд Рейган", передает южнокорейский новостной телеканал YTN.

По его данным, морские маневры в Японском море направлены на нанесение удара по ключевым военным объектам КНДР в случае "чрезвычайной ситуации" на Корейском полуострове. В то же время в Желтом море США и Южная Корея отрабатывают операции по сдерживанию атаки со стороны противника.

Как сообщает YTN, в портах Южной Кореи находятся также атомные подводные лодки США "Тусон" и "Мичиган". В этой связи YTN не исключает, что КНДР в ответ на эту демонстрацию силы может провести очередное испытание баллистических ракет.

Как говорится в распространенном ранее сообщении Седьмого флота США, учения проводятся под кодовым названием MCSOFEX. Помимо атомного авианосца, в американскую ударную группу на учениях вошли эсминцы типа "Арли Бёрк" под названиями "Stethem" (DDG-63) and the "Mustin" (DDG-89).

По данным информационного агентства Рёнхап, совместно с военными кораблями и авиацией Южной Кореи, включая корабль с системой раннего обнаружения "Иждис" и противолодочный самолет P-3 "Orion", ударная группа США будет отрабатывать учебные маневры в Японском море. Мобилизованы также истребители F-15K, FA-18 и A-10, а также вертолеты "Апач" AH-64E, Lynx и AW-159 "Wild Cat".

За передвижениями войск в Северной Корее, как отмечает Рёнхап, будет следить созданный на базе "Боинга" самолет боевого управления и целеуказания с радарной системой JSTARS.

Предполагается, что учения завершатся в пятницу на этой неделе.

Кроме того, со среды до 22 октября на военном аэродроме Сеула с участием 32 стран будет проходить авиашоу ADEX, на котором будут демонстрироваться американские стратегические вооружения, в том числе истребитель-невидимка F-22, бомбардировщики F-35A и B-1B.

В настоящее время в Южной Корее размещены около 28 тысяч американских солдат под предлогом угрозы КНДР. Пхеньян в свою очередь опасается угрозы со стороны США и наращивает свой ядерный и ракетный потенциал, несмотря на жесткие санкции СБ ООН.