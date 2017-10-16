Курдским войскам приказали не начинать бои, но отвечать на огонь

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани приказал курдским вооруженным формированиям пешмерга не инициировать боевые столкновения при наступлении сил Ирака, сообщил советник курдского президента Хемин Хаврами.

"Президент Барзани приказал всем подразделениям пешмерга не инициировать боевые столкновения, однако если военизированные формирования откроют огонь, то пешмерга дан зеленый свет на использование всех возможностей противостоять им", — сообщил Хаврами в Twitter.

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации.

Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Киркук.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.