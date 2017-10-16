Курдским войскам приказали не начинать бои, но отвечать на огонь

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Иракского Курдистана Масуд Барзани приказал курдским вооруженным формированиям пешмерга не инициировать боевые столкновения при наступлении сил Ирака, сообщил советник курдского президента Хемин Хаврами.
Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации.
Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака и проправительственного шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" в провинции Киркук.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.