На южную китайскую провинцию Гуандун обрушился тайфун "Ханун"

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Тайфун "Ханун", который стал уже двадцатым по счету в этом году, обрушился в понедельник утром на южную китайскую провинцию Гуандун, сообщило Национальное метеорологическое бюро.

"Ханун" обрушился на город Чжаньцзян в понедельник в 3.25 по местному времени (воскресенье 22.25 мск), скорость ветра в эпицентре тайфуна на тот момент достигала 28 метров в секунду. Тайфун, ослабевая, перемещается в юго-западном направлении, к настоящему времени скорость ветра составляет около 15 километров в час.

Ожидается, что тайфун обрушится на северное побережье острова Хайнань к полудню, после чего он окончательно ослабнет. Однако метеорологи предупреждают, что "Ханун" принесет с собой сильные ливни в ряд провинций на юге и востоке страны, грозы и проливные дожди ожидаются в Шанхае, провинциях Чжэцзян, и Гуандун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Жителям прибрежных районов рекомендуется оставаться в помещениях, держаться подальше от окон и стеклянных дверей, избегать нахождения в районах с высокой опасностью затопления или схода селей, прибрежных районов. Всем судам рекомендовано вернуться в порты и найти убежище.

Ранее власти провинции Хайнань отменили занятия в школах и детских садах в понедельник, для посещения закрыты туристические объекты, приостановлена работа паромного сообщения.