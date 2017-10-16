На южную китайскую провинцию Гуандун обрушился тайфун "Ханун"

ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Тайфун "Ханун", который стал уже двадцатым по счету в этом году, обрушился в понедельник утром на южную китайскую провинцию Гуандун, сообщило Национальное метеорологическое бюро.
Ожидается, что тайфун обрушится на северное побережье острова Хайнань к полудню, после чего он окончательно ослабнет. Однако метеорологи предупреждают, что "Ханун" принесет с собой сильные ливни в ряд провинций на юге и востоке страны, грозы и проливные дожди ожидаются в Шанхае, провинциях Чжэцзян, и Гуандун, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе.
Ранее власти провинции Хайнань отменили занятия в школах и детских садах в понедельник, для посещения закрыты туристические объекты, приостановлена работа паромного сообщения.