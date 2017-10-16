В Киркуке произошли столкновения между силами Ирака и курдским ополчением

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Между вооруженными силами Ирака и курдским ополчением пешмерга произошли столкновения в южной части провинции Киркук, сообщил иракский телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности провинции.

"Столкновения произошли между вооруженными силами Ирака и пешмергой в промышленном районе южной части провинции", — сообщил телеканалу источник, отметив, что в ряде районов провинции слышны периодические выстрелов.

Кроме того, телеканал Rudaw сообщил, что курдам удалось поджечь четыре военных автомобиля иракских силовиков по мере их приближения к Киркуку.

Премьер-министр Ирака и главнокомандующий Хейдар аль-Абади в ночь на понедельник приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, при этом он попросил военных кооперироваться с курдской пешмергой и избегать конфронтации.

Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака в провинции Киркук.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.