Премьер Ирака приказал силовикам взять под контроль гособъекты в Киркуке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, говорится в заявлении иракского правительства.

"Главнокомандующий Хаейдр аль-Абади приказал иракской армии, федеральной полиции, контртеррористической службе обеспечить безопасность на (военных) базах и федеральных объектах в провинции Киркук", — говорится в сообщении правительства Ирака в Twitter.

Он также приказал силам безопасности Ирака кооперироваться с ополчением Иракского Курдистана пешмерга и избегать конфронтаций, а также защищать мирных жителей провинции.

Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака в провинции Киркук.

Киркук и ряд других регионов вблизи официальных границ курдской автономии фактически контролируются курдскими вооруженными формированиями пешмерга, что вызывает протест Багдада. После проведения курдами референдума парламент Ирака призвал ввести в провинцию Киркук войска для возвращения контроля над ней.

Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.