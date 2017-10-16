Премьер Ирака приказал силовикам взять под контроль гособъекты в Киркуке

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади приказал силовикам обеспечить безопасность на военных базах и государственных объектах в провинции Киркук, говорится в заявлении иракского правительства.
Он также приказал силам безопасности Ирака кооперироваться с ополчением Иракского Курдистана пешмерга и избегать конфронтаций, а также защищать мирных жителей провинции.
Ранее Власти Иракского Курдистана заявили о наступлении правительственных сил Ирака в провинции Киркук.
Премьер аль-Абади впоследствии заявил, что армия Ирака не намерена воевать против граждан страны, и потребовал от курдов отказаться от результатов референдума для начала диалога. Курдские власти заявили, что готовы к диалогу, но не согласны отменить результаты. По данным комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали около 93% курдов.