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Правые заняли второе место на выборах в Австрии

Сюжет:
Парламентские выборы в Австрии (13)
03:0416.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЖительница Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017Жительница Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 16 окт — РИА Новости. Досрочные парламентские выборы в Австрии завершились с предсказуемым результатом, который, судя по всему, может привести к формированию коалиции между консерваторами и правыми.

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Австрии могут сформировать правительство меньшинства, считает политолог
Выборы прошли при явке на избирательные участки почти 67% голосующих или 4,3 миллиона человек.

При этом 31,4% избирателей предпочли отдать голоса за Австрийскую народную партию (OEVP) во главе с министром иностранных дел страны и действующим председателем ОБСЕ 31-летним Себастьяном Курцем. На втором месте оказалась FPOE — право-националистическая Австрийская партия свободы с 27,4%. Тройку лидеров на этот раз замыкает победитель выборов 2013 года: Социал-демократическая партия и ее лидер — канцлер Кристиан Керн получили 26,7%.

Из неожиданных результатов этой кампании — преодоление четырехпроцентного барьера сформированного лишь этим летом "Списка Петера Пильца" и непреодоление его партией "Зеленых", от которой Пильц и отделился. Также в составе парламента, но в оппозиции оказываются либералы из NEOS — "Новой Австрии", входящей в нижнюю палату парламента второй созыв подряд.

Что ожидалось

Жительницы Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Явка на парламентских выборах в Австрии составила почти 68%
Все опросы общественного мнения и прогнозы политологов сходились на лидировании "народников", "серебре" правых и оппозиционных перспективах социал-демократов. Также ожидалось, что правящую коалицию составят OEVP и FPOE, будет заключено так называемое "черно-синее" соглашение. Кроме того, в прогнозах значилась возможность вылета из парламента "Зеленых" и "Новой Австрии", но социологи сразу же давали шансы попасть в него "Списка Пильца", состоящего всего из четырех человек вместе с самим Пильцем.

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На выборах в Австрии лидирует партия главы МИД страны
Главное, что прогнозировался развал имеющейся правящей коалиции из "народников" и "социал-демократов"; согласно опросам, лишь 11% австрийцев не исключали возобновление этого союза. Зато многие сходились на перспективах создания новой коалиции из лидирующих правых и консерваторов, допуская, что в этот раз этот союз будет лучше принят и эффективнее работать, чем попытка объединить силы этих партий в 2000 году. Тогда FPOE под руководством харизматичного политика Йорга Хайдера, объединившаяся с OEVP, сразу же вызвала протесты многих стран ЕС, резкое сокращение сотрудничества с Австрией и многотысячные протестные акции в Вене. Протест против участия партии Хайдера в правительстве Австрии связывался с тем, что в глазах многих европейцев республика еще не до конца разобралась со своим нацистским прошлым. В то же время, она стала первой страной Европы, где правые популисты вошли в правительство, что сейчас стало новой тенденцией в европейской политике.

Что получили

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Чехии поздравил Курца с победой его партии на выборах в Австрии
"Народники" действительно оказались впереди: еще не подсчитаны голоса, посланные по почте (их будут считать в понедельник-вторник), но МВД уже сообщило о наборе этой партией 31,4% голосов. За ними на конец дня выборов следуют "свободники", от которых немного отстают, но все же отстают социал-демократы.

Основываясь на этих данных, консерваторы уже получают поздравления, и даже своего рода предложения работы. Президент Австрии Александр Ван Дер Беллен, которому предстоит утверждать кандидатуру на пост канцлера, уже заявил, что "если результаты устоят, мандат на формирование правительства отойдет Курцу". Таким образом, тот может стать самым юным канцлером в Европе. Сам же Курц заявил, что "готов принять эту ответственность". Керн же отметил, что намерен оставаться во главе партии даже с учетом проигрыша выборов, как он это оценивает. А также что партия готова к переговорам по любым вопросам формирования правительства.

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава ЕП поздравил главу МИД Австрии с лидерством его партии на выборах
Вместе с тем остается открытым вопрос, каким образом будет формироваться кабинет министров. Старший научный сотрудник Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови в беседе с корреспондентом РИА Новости не исключил не только создание ожидаемой коалиции консерваторов с правыми, но и возвращение к союзу "народников" с "социал-демократами", неприятного, но вполне работоспособного объединения SPOE и FPOE, и даже формирование правительства меньшинства. Последний вариант будет сложным для Народной партии, но технически вполне возможным.

Что дальше

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Народная партия лидирует на выборах в Австрии, на втором месте националисты
После завершения подсчета голосов лично пришедших на выборы граждан избирательная комиссия в МВД займется учетом присланных по почте голосов, а это примерно 16% от общего числа избирателей. Ожидается, что эта процедура завершится вечером в понедельник или даже во вторник. Таким образом, окончательные результаты будут известны только через несколько дней, но эксперты считают, что сильно на имеющийся результат это не повлияет. Лишь в случае формирования коалиции между социал-демократами и правыми для них будет важно то, чья партия окажется впереди, с точки зрения распределения министерских постов.

Текущий победитель Курц заявлял о намерении до 26 октября — Национального дня Австрии — определиться с формированием коалиции. Так или иначе, парламент в новом составе в первый раз соберется 9 ноября. При этом заседание пройдет не в историческом здании парламента, которое после 130 лет беспрерывной работы проходит капитальный ремонт, а во временно оборудованных помещениях на территории комплекса императорского дворца Хофбург.

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