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В Австрии могут сформировать правительство меньшинства, считает политолог

Сюжет:
Парламентские выборы в Австрии (13)
02:5316.10.2017
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПлакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 16 окт — РИА Новости. Австрийская народная партия во главе с лидером партии Себастьяном Курцем в качестве канцлера республики, если он будет утвержден на этот пост, технически может достаточно успешно сформировать правительство меньшинства, но возможность заключения коалиции с правой партией Свободы выше и лучше, чем возвращение к многолетним партнерам из социал-демократов, считает старший научный сотрудник Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови.

Жительницы Вены у входа на избирательный участок в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Явка на парламентских выборах в Австрии составила почти 68%
В воскресенье в Австрии прошли досрочные парламентские выборы. В настоящий момент, по результатам подсчета голосов всех пришедших на участки избирателей, победителем становится Народная партия (31,4%), за ней следуют "свободники" (27,4%), тройку лидеров замыкают социал-демократы с 26,9% голосов. Однако лишь через несколько дней станут известны окончательные результаты подсчета всех голосов с учетом бюллетеней, посланных досрочно по почте. Также, преодолев четырехпроцентный рубеж, в парламент проходят две оппозиционные партии — "Новая Австрия" и "Список Питера Пильца".

"Народный" крен вправо

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц после голосования на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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На выборах в Австрии лидирует партия главы МИД страны
По мнению собеседника агентства, по результатам этих выборов очень заметно правоцентристское большинство и победа так называемой антисистемной повестки.

"Народная партия, которая достаточно уверенно заняла первое место, сделала это благодаря успешному ребрендингу и высокой популярности главы партии, министра иностранных дел республики Себастьяна Курца. Ему удалось при этом перенять определенные элементы антисистемной политики, сместить Народную партию вправо, частично приняв при этом риторику партии Свободы, особенно по вопросам безопасности и отношению к миграционному кризису", — пояснил эксперт.

Он считает, что из европейских лидеров Курц больше всего похож на французского президента Эммануэля Макрона, "потому что он также пытается укрепить единство ЕС с одной стороны, а с другой стороны совместить европейский проект с сильной национальной идентичностью".

Что принесет почта

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на одном из избирательных участков в Вене на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Чехии поздравил Курца с победой его партии на выборах в Австрии
При этом, по мнению Дубови, учет присланных досрочно голосов может достаточно заметно изменить картину выборов.

"На данный момент все выглядит так, что социал-демократы все-таки займут второе место и обгонят партию Свободы, это очень вероятно", — сказал он.

При этом от того, кто же из этих политических объединений вырвется вперед, может зависеть и перспектива формирования коалиционного правительства.

При этом, например, партии "Зеленых", бывшей в парламенте предыдущего созыва, но, по последним данным, не попавшей в нынешний, подсчет "почтовых" голосов вряд ли принесет серьезные перемены.

Черные и синие

Лидер Австрийской народной партии, министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц перед голосованием на парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава ЕП поздравил главу МИД Австрии с лидерством его партии на выборах
Собеседник агентства поддерживает прогнозы опросов общественного мнения и полагает, что при нынешнем раскладе сил наиболее вероятна коалиция Народной партии (их цвет черный) и партии Свободы (или синие).

"Мы все помним реакцию со стороны ЕС на вхождение партии Свободы в правительство в 2000 году. Но на данный момент такой реакции ожидать не стоит, слишком уж изменились за последние годы правые партии, и в Европейском союзе стали если не частью политического мейнстрима, то, безусловно, частью новой политической реальности", — считает политолог.

Плакат Австрийской народной партии у одного из избирательных участков Вены в день парламентских выборов в Австрии. 15 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Народная партия лидирует на выборах в Австрии, на втором месте националисты
Он также отметил, что и "свободники" очень сильно изменились, отказавшись от той радикальной риторики, которая имела место 10-15 лет назад. После формирования коалиции из "народников" и "свободников" под руководством харизматичного политика Йорга Хайдера в 2000 году ЕС сразу же заявил этому протест, резко сократив сотрудничество со страной, а в Вене проходили многотысячные протесты. Протест против участия партии Хайдера в правительстве Австрии связывался с тем, что в глазах многих европейцев республика еще не до конца разобралась со своим нацистским прошлым. В то же время она стала первой страной Европы, где правые популисты вошли в правительство.

Однако эксперт подчеркнул, что определенная антисистемность, которая помогла партии Свободы добиться высокого результата на выборах, "может сыграть с ней злую шутку после них, поскольку работа в правительстве очень сильно отличается от работы в оппозиции".

Красные и синие

Канистра и спичечный коробок. Архивное фото
© Fotolia / MaxPolis
В Австрии пенсионер пытался поджечь избирательный участок
Менее вероятная, но в принципе возможная коалиция, по мнению Дубови, это союз социал-демократов (красные) и партии Свободы. "Или партии Свободы и социал-демократов, смотря кто займет второе место. Это, кстати, очень важно, потому что если сохранится нынешний расклад, и "свободники" останутся на втором месте, то канцлер должен быть от них, на что социал-демократы пойти, конечно, не смогут", — пояснил собеседник агентства. В настоящее время австрийским канцлером является лидер социал-демократов Кристиан Керн.

Кроме того, эксперт полагает, что для социал-демократов вступать в коалицию с партией Свободы будет несравнимо проблематичнее, чем с народниками. "Но, в отличие от прошлых лет, данный вариант коалиции заведомо не исключался", — добавил он.

Черные и красные

"Не стоит забывать, что достаточно вероятна еще и коалиция между Народной и Социал-демократической партиями", — считает он, скептически относясь к тому, что именно такой союз только что привел к досрочным выборам.

Вид на здание австрийского парламента в Вене
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Процедура выборов в парламент Австрии
"Сколько я себя помню, все время говорили о том, что это шаг назад, никогда больше, это в последний раз. И с 2006 года эти две партии непрерывно состоят в коалиционном правительстве, при том, что это уже не первый раз, что мы сталкиваемся с досрочными выборами", — добавил он.

Впрочем, по словам политолога, для "красных" остается неплохая возможность уйти в оппозицию, о чем уже заявлял Керн. "Последовав примеру социал-демократов в Германии, эта австрийская партия становится самой сильной оппозиционной партией, и эта роль даст им возможность оправиться после тяжелого предвыборного периода, провести своего рода работу над ошибками. А самое главное: внутренне консолидироваться и, возможно, кадрово обновиться", — пояснил он.

Меньшинство правит

Предвыборные плакаты в Австрии. 6 октября 2017
© REUTERS / Heinz-Peter Bader
Политолог рассказал, что изменится после парламентских выборов в Австрии
Дубови также рассказал, что последние недели рассматривается и вариант возможности правительства меньшинства под руководством Народной партии во главе с Себастьяном Курцем. "Этот вариант технически возможен, но для них с политической точки зрения он будет, вероятно, менее выгодным, чем коалиционное правительство, потому что придется идти на определенные уступки. В этом случае уступки могут быть настолько большими, что проще было бы заключить коалиционный договор", — сказал собеседник агентства.

Тем не менее он считает это для "народников" идеальным вариантом.

Он напомнил, что Курц уже заявлял, что планирует создать работающую коалицию в наикратчайший же сроки, в идеале — до Национального дня Австрии, то есть до 26 октября. "Для этого, как он говорил, должны быть определены основные проекты на следующий законодательный период и приоритетные проекты для каждой из сторон коалиции. А детали коалиционного договора Курц предложил доработать уже на экспертном уровне позже, но насколько ему это удастся — посмотрим, договориться ему будет сложно", — заключил эксперт.

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День парламентских выборов в Австрии: первые избиратели и агитационные плакаты
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