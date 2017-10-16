В Австрии могут сформировать правительство меньшинства, считает политолог

ВЕНА, 16 окт — РИА Новости. Австрийская народная партия во главе с лидером партии Себастьяном Курцем в качестве канцлера республики, если он будет утвержден на этот пост, технически может достаточно успешно сформировать правительство меньшинства, но возможность заключения коалиции с правой партией Свободы выше и лучше, чем возвращение к многолетним партнерам из социал-демократов, считает старший научный сотрудник Центра евразийских исследований Венского университета Александр Дубови.
"Народный" крен вправо
"Народная партия, которая достаточно уверенно заняла первое место, сделала это благодаря успешному ребрендингу и высокой популярности главы партии, министра иностранных дел республики Себастьяна Курца. Ему удалось при этом перенять определенные элементы антисистемной политики, сместить Народную партию вправо, частично приняв при этом риторику партии Свободы, особенно по вопросам безопасности и отношению к миграционному кризису", — пояснил эксперт.
Он считает, что из европейских лидеров Курц больше всего похож на французского президента Эммануэля Макрона, "потому что он также пытается укрепить единство ЕС с одной стороны, а с другой стороны совместить европейский проект с сильной национальной идентичностью".
Что принесет почта
"На данный момент все выглядит так, что социал-демократы все-таки займут второе место и обгонят партию Свободы, это очень вероятно", — сказал он.
При этом от того, кто же из этих политических объединений вырвется вперед, может зависеть и перспектива формирования коалиционного правительства.
При этом, например, партии "Зеленых", бывшей в парламенте предыдущего созыва, но, по последним данным, не попавшей в нынешний, подсчет "почтовых" голосов вряд ли принесет серьезные перемены.
Черные и синие
"Мы все помним реакцию со стороны ЕС на вхождение партии Свободы в правительство в 2000 году. Но на данный момент такой реакции ожидать не стоит, слишком уж изменились за последние годы правые партии, и в Европейском союзе стали если не частью политического мейнстрима, то, безусловно, частью новой политической реальности", — считает политолог.
Однако эксперт подчеркнул, что определенная антисистемность, которая помогла партии Свободы добиться высокого результата на выборах, "может сыграть с ней злую шутку после них, поскольку работа в правительстве очень сильно отличается от работы в оппозиции".
Красные и синие
Кроме того, эксперт полагает, что для социал-демократов вступать в коалицию с партией Свободы будет несравнимо проблематичнее, чем с народниками. "Но, в отличие от прошлых лет, данный вариант коалиции заведомо не исключался", — добавил он.
Черные и красные
"Не стоит забывать, что достаточно вероятна еще и коалиция между Народной и Социал-демократической партиями", — считает он, скептически относясь к тому, что именно такой союз только что привел к досрочным выборам.
Впрочем, по словам политолога, для "красных" остается неплохая возможность уйти в оппозицию, о чем уже заявлял Керн. "Последовав примеру социал-демократов в Германии, эта австрийская партия становится самой сильной оппозиционной партией, и эта роль даст им возможность оправиться после тяжелого предвыборного периода, провести своего рода работу над ошибками. А самое главное: внутренне консолидироваться и, возможно, кадрово обновиться", — пояснил он.
Меньшинство правит
Тем не менее он считает это для "народников" идеальным вариантом.
Он напомнил, что Курц уже заявлял, что планирует создать работающую коалицию в наикратчайший же сроки, в идеале — до Национального дня Австрии, то есть до 26 октября. "Для этого, как он говорил, должны быть определены основные проекты на следующий законодательный период и приоритетные проекты для каждой из сторон коалиции. А детали коалиционного договора Курц предложил доработать уже на экспертном уровне позже, но насколько ему это удастся — посмотрим, договориться ему будет сложно", — заключил эксперт.