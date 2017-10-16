Саакашвили заявил, что украинские власти могут его убить

Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве. Архивное фото

Михаил Саакашвили во время выступления в Киеве. Архивное фото

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на митинге в Харькове выразил уверенность в том, что украинские власти попытаются его устранить. Видеозапись выступления опубликована на странице политика в социальной сети Facebook.

"Я точно знаю, что они попытаются от меня избавиться. Они могут меня скрутить, депортировать. Даже убить, это не проблема! Я этого не боюсь", — сказал он.

Саакашвили призвал сторонников выйти 17 октября на акцию перед Верховной Радой в поддержку антикоррупционных реформ. Среди требований активистов — создание антикоррупционного суда, принятие нового закона о выборах и отмена депутатской неприкосновенности.

Кроме того, Саакашвили обвинил президента Порошенко в клептократии, заявив что ему некогда заниматься Украиной из-за активного ведения бизнеса.

В июле Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Формальным поводом стало то, что экс-президент Грузии не сообщил об уголовном преследовании на родине. 10 сентября при поддержке сторонников Саакашвили прорвался через границу на территорию Украины, заявив о намерении бороться с нынешней властью и добиваться восстановления гражданства.