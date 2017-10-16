Пушков прокомментировал слова Тиллерсона о нежелании Трампа воевать с КНДР

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. США не хотят воевать с Северной Кореей точно так же, как не собирались развязывать конфликты в Югославии, Ираке и Ливии. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о стремлении Вашингтона избежать военного столкновения с Пхеньяном.

"Тиллерсон сообщил: США не хотят воевать с КНДР. Так и с Югославией и Ираком "не хотели", и с Ливией "не хотели". А всякий раз выходит война", — написал Пушков в Twitter

Ранее Тиллерсон заявил, что президент США Дональд Трамп не стремится к войне с КНДР. "Президент США нацелен на дипломатические усилия. Он не стремится к войне", — сказал глава госдепартамента в интервью телекомпании CNN, отметив, что Вашингтон продолжит прикладывать дипломатические усилия до тех пор, пока "не упадут первые бомбы".