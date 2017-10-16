Египет передумал открывать КПП "Рафах" после нападений боевиков на Синае

КАИР, 16 окт — РИА Новости. Власти Египта отменили решение об открытии КПП "Рафах" на границе с палестинским сектором Газа после нападений боевиков в воскресенье вечером на военные объекты в северной части Синайского полуострова, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

Ранее палестинское посольство в Каире объявило, что КПП "Рафах" будет открыт египетскими властями на четыре дня — с понедельника по четверг.

В воскресенье боевики атаковали позиции египетских военных в районе населенного пункта Карад аль-Кавадис на севере Синайского полуострова. В результате атаки погибли шесть военнослужащих. При этом военные смогли уничтожить более 20 боевиков.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.

Для большинства из 1,8 миллиона жителей сектора Газа палестино-египетский КПП "Рафах" остается единственными потенциально доступными воротами во внешний мир. Переход с 2014 года работает с длительными перерывами, открываясь на считанные дни раз в несколько месяцев.