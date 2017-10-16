Тиллерсон ответил на слова сенатора о "кастрации" Трампом

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что полностью цел, комментируя слова американского сенатора Боба Коркера о том, что президент США Дональд Трамп "кастрирует своего госсекретаря".

Ранее глава комитета по международным делам Боб Коркер в интервью изданию Washington Post заявил, что Трамп "кастрирует" Тиллерсона, нивелируя его дипломатические усилия, отметив, что это касается как КНДР, так и Ирана.

"Я проверял. Полностью цел", — отметил Тиллерсон в интервью телеканалу CNN.

В минувшую пятницу Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

В то же время ранее госсекретарь США Тиллерсон и глава Пентагона Мэттис заявляли об отсутствии данных о нарушении Ираном соглашения и выражали мнение, что его сохранение отвечает национальным интересам США.