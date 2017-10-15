Украинский и польский министры обсудят закон об образовании на Украине

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости. Украина и Польша проведут консультации на уровне профильных министров по положениям украинского закона об образовании, который вызвал бурные дискуссии из-за нормы о языке обучения, сообщил в воскресенье посол Польши на Украине Ян Пекло.

Он отметил, что Польша хочет уточнить позицию Украины по статье документа о языке образования.

"Пройдут консультации между нашим и украинским министерствами образования. Мы пока не знаем, как будет проходить сам процесс. Мы хотим разъяснить позицию украинской стороны. Также будет проведена консультация с польским национальным меньшинством на Украине", — цитирует Пекло сайт телеканала "112 Украина".

По словам Пекло, польская сторона считает необходимым обеспечение Украиной возможности изучения родного языка нацменьшинствами.

В конце сентября президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине.

В Москве также считают, что закон об образовании нарушает Конституцию и международные обязательства Киева. Глава МИД Украины Павел Климкин в конце сентября запросил мнение Венецианской комиссии — консультативного органа по конституционному праву при Совете Европы по данному документу.