ВАШИНГТОН, 14 окт — РИА Новости. Американская киноакадемия решила исключить из своих рядов подозреваемого в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, говорится в распространенном в субботу заявлении организации.

"Совет директоров академии обсудил сегодня обвинения в адрес Харви Вайнштейна и проголосовал за его исключение", — отмечается в заявлении. Также сообщается, что за это решение проголосовало "гораздо больше" необходимых двух третей участников совещания.

"Мы не просто отделяемся от тех, кто не уважает собственных коллег. Мы также направляем сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в нашей индустрии прошли", — подчеркнули в киноакадемии.

Ранее издание New York Times опубликовало результаты собственного расследования, согласно которому Вайнштейн на протяжении десятилетий, начиная примерно с 1990 года, домогался женщин, обещая помочь им с карьерой, это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Несколько знаменитых актрис, включая Гвинет Пэлтроу, Анджелину Джоли и Кейт Бекинсейл, также сообщили, что в начале их карьеры подвергались домогательствам со стороны Вайнштейна.

Впоследствии совет директоров Weinstein Company, образованной братьями Бобом и Харви Вайнштейнами, уволил продюсера.