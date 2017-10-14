Франция призвала конгресс США не пересматривать сделку с Ираном

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Франция призывает конгресс США не пересматривать ядерную сделку с Ираном, заявил в субботу министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы настоятельно призываем конгресс, который в настоящий момент несет ответственность за возможный поворот, не пересматривать его (соглашение с Ираном). Если мы отступим от соглашения, которое соблюдается, мы вступим на путь страшной и очень опасной логики", — заявил Ле Дриан агентству Франс Пресс

По его словам, Франция считает сделку хорошей и крепкой, а также полагает, что любой пересмотр этого соглашения может привести к отмене достигнутых в Вене договоренностей.

"Мы считаем Венское соглашение хорошей сделкой, которая ограничивает распространение ядерного оружия и не дает Ирану возможности наращивать ядерный арсенал. Это крепкая, согласованная сделка. Любой пересмотр этого соглашения приведет к отказу от него", — добавил французский министр.

В пятницу президент США Дональд Трамп в обращении к американцам отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает соглашение по ядерной программе, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Ираном договоренностей по ядерной сделке.

Трамп сказал также, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" международного соглашения с Ираном, и пообещал, что США введут против Ирана новые санкции за поддержку терроризма.

В минувшую пятницу французский президент Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Роухани подчеркнул, что решение США по ядерной сделке с Ираном не положит конец этому соглашению, а Франция вместе с остальными участниками сделки и европейскими партнерами продолжит выполнять согласованные в Вене условия.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совета Безопасности ООН, США и Евросоюза.